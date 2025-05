PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 64,36 EUR ab.

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 64,36 EUR. Bei 64,23 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.219 PayPal-Aktien.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 41,61 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 32,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 USD in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

