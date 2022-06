PayPal Aktie News: PayPal fällt am Dienstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14.06.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 71,28 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,44 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.659 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 264,45 EUR erreichte der Titel am 27.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 73,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 70,10 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 1,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.483,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.033,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte PayPal am 27.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,78 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Trading Idee: PayPal - Gegenbewegung nach Kursrutsch?

Kryptowährungen erreichen Mainstream: Wie Anleger in Bitcoin & Co. investieren können

Bitcoin & Co: Nicht der erste Crash

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com