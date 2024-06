PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von PayPal

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 61,09 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 61,09 USD. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 61,07 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,29 USD. Bisher wurden via NASDAQ 388.563 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 76,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,27 Prozent. Bei 50,26 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

PayPal gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte PayPal am 31.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,13 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Für die PayPal-Aktie geht es wieder bergauf - Analyst sieht zwei Treiber

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu