PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15.06.2022 16:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 70,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 70,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.623 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2021 auf bis zu 264,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.06.2022 bei 69,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 1,76 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 6.483,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.033,00 USD umsetzen können.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.07.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,78 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Kryptowährungen erreichen Mainstream: Wie Anleger in Bitcoin & Co. investieren können

Bitcoin & Co: Noch keine Entspannung

Bitcoin & Co: Nicht der erste Crash

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com