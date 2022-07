PayPal Aktie News: PayPal am Mittag ohne große Veränderung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15.07.2022 12:22:00 Uhr die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 69,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 69,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 69,14 EUR. Bei 69,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.498 PayPal-Aktien.

Am 27.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 264,45 EUR. 73,78 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.06.2022 bei 64,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,84 Prozent.

Am 27.04.2022 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent auf 6.483,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.033,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2022 3,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

