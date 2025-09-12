PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 57,16 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,1 Prozent auf 57,16 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 56,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,25 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.934 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,45 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,15 Prozent.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,26 USD je PayPal-Aktie belaufen.

