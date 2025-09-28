DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
Aktienkurs aktuell

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Montagvormittag

29.09.25 09:29 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Montagvormittag

Die Aktie von PayPal zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 57,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,86 EUR 0,28 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 57,74 EUR zu. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 57,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,88 EUR. Bisher wurden heute 381 PayPal-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Google und PayPal im Blick: Strategische Partnerschaft bei KI-Funktionen

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

