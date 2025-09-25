PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Freitagnachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 57,00 EUR.

Um 15:40 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 57,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 56,94 EUR. Bei 57,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 7.679 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 59,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 14,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,26 USD je Aktie belaufen.

