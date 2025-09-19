PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 56,92 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 56,92 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 56,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.258 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Mit einem Zuwachs von 60,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 17,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,26 USD je PayPal-Aktie belaufen.

