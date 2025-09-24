PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 57,80 EUR ab.

Um 11:40 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 57,80 EUR ab. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,80 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,04 EUR. Zuletzt wechselten 2.038 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 57,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Abschläge von 16,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Aktien von Google und PayPal im Blick: Strategische Partnerschaft bei KI-Funktionen

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient