PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 58,00 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 58,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 58,00 EUR. Bei 58,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 245 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,14 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 16,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,26 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

