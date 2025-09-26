PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag gefragt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 58,34 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 58,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 58,47 EUR. Bei 57,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 8.450 Stück.
Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 16,87 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.net
