PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag billiger

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 63,57 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 63,57 EUR. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 63,57 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 918 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,71 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,74 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,09 USD je PayPal-Aktie belaufen.

