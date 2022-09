PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagmittag Verlust reich

Die PayPal-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 95,05 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 94,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,00 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 14.366 Aktien.

Bei 240,95 EUR markierte der Titel am 18.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 60,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,90 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 46,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.08.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.806,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.238,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 20.10.2022 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

PayPal, Apple-Pay und Co.: Laut einer Umfrage wird in Deutschland und Österreich vorwiegend bar bezahlt

Bitcoin, Ethereum & Co: Es bleibt volatil bei Kryptowährungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com