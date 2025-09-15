DAX23.662 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
PayPal im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Vormittag

16.09.25 09:26 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 57,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,16 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 57,14 EUR zu. Die PayPal-Aktie legte bis auf 57,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 232 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 17,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen