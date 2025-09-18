PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Freitagnachmittag südwärts

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 58,16 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 58,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 57,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.601 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 56,71 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 48,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 16,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

