PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 58,79 EUR.

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,9 Prozent auf 58,79 EUR nach. Die PayPal-Aktie sank bis auf 58,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,56 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.816 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 55,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 17,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,26 USD je Aktie.

