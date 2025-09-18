PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Abend auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 58,01 EUR nach.

Um 20:22 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 58,01 EUR ab. Bei 57,86 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.849 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 56,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 49,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,26 USD je Aktie aus.

