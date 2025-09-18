PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 58,56 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 58,56 EUR. Bei 58,56 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,56 EUR. Zuletzt wechselten 1.015 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,64 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.

