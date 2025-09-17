DAX23.624 +1,1%ESt505.447 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.148 +0,3%Nas22.518 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl68,02 +0,2%Gold3.640 -0,6%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

18.09.25 16:11 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 58,27 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,26 EUR 0,74 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 15:49 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 59,72 EUR. Bei 59,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.512 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 56,41 Prozent Luft nach oben. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 20,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,36 Mrd. USD – ein Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

