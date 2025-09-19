DAX23.473 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.268 -0,1%Nas22.691 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.719 +0,9%
PayPal im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit roten Vorzeichen

22.09.25 16:11 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 57,57 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,65 EUR -0,36 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:43 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,57 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 57,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,14 EUR. Zuletzt wechselten 10.925 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,31 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

In eigener Sache

