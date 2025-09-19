PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Mittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 57,89 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 57,89 EUR ab. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.184 PayPal-Aktien.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 57,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 16,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Aktien von Google und PayPal im Blick: Strategische Partnerschaft bei KI-Funktionen

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient