Aktienkurs im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit grünen Vorzeichen

18.09.25 12:07 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 59,39 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,42 EUR 0,90 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 59,39 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,50 EUR an. Bei 59,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.676 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit Abgaben von 18,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen