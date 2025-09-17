PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

PayPal im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 59,23 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 3,1 Prozent auf 59,23 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 59,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.739 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 53,87 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 18,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

