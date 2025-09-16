PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Nachmittag stärker

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 57,25 EUR zu.

Das Papier von PayPal legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 57,25 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 57,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 8.066 Stück.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 15,28 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

