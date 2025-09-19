Hot Stocks heute: NVIDA und Intel - Fed Nachlese - PUMA vor Übernahme?

Podcast

Großer Verfall am 19. September

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Notenbankentscheidung, eine mögliche PUMA/adidas Fusion und geben ein Update zum NVIDA Short Trade. Für mehr Details, hört doch mal rein.





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.