PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag gefragt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 56,58 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 56,58 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,67 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,59 EUR. Bisher wurden heute 3.492 PayPal-Aktien gehandelt.
Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 37,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 14,28 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,86 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,26 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
PayPal-Aktie schwächer: Personalisierte Zahlungslinks und erweiterte Krypto-Funktionalität
Tesla-Aktie: Eine Kurzbiografie über Elon Musk - Chef des Elektroautopioniers
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu PayPal Inc
Analysen zu PayPal Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.02.2018
|PayPal Neutral
|BTIG Research
|10.01.2017
|PayPal Hold
|Loop Capital
|19.09.2016
|PayPal Hold
|Canaccord Adams
|27.05.2016
|PayPal Hold
|Needham & Company, LLC
|28.04.2016
|PayPal Sector Perform
|FBN Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.01.2016
|PayPal Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen