Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Blick auf PayPal-Kurs

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag gefragt

17.09.25 12:06 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 56,58 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 56,58 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,67 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,59 EUR. Bisher wurden heute 3.492 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 37,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 14,28 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,86 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,26 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

