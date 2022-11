PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Mittag Verluste

Die PayPal-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 86,30 EUR ab. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,59 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 87,50 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.707 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 192,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,17 Prozent hinzugewinnen. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 32,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 03.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6.846,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.182,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,07 USD je Aktie.

