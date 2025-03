PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Mittwochnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 63,87 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:42 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 63,87 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 64,03 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,20 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 6.239 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 42,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 21,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.02.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

