PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Nachmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Im NASDAQ-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 75,84 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 75,93 USD. Bei 75,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.084.850 Stück gehandelt.

Am 19.09.2024 markierte das Papier bei 75,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 0,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (50,26 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 33,74 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 30.07.2024. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,42 USD je PayPal-Aktie.

