PayPal Aktie News: PayPal am Mittag gefragt

Die PayPal-Aktie konnte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 78,49 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 78,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.229 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,45 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 70,32 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 11,46 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.483,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.033,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,86 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Hot Stocks heute: Netflix und PayPal

PayPal-Aktie nach Zahlen mit zweistelligem Kursplus: PayPal muss Gewinnrückgang verkraften

Peter Thiel wettert gegen Warren Buffett & Co.: Bitcoins "Feind Nr. 1"

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com