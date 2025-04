PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 54,76 EUR nach oben.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 54,76 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 54,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 54,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.117 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,44 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,43 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8,03 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

