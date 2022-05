PayPal Aktie News: PayPal behauptet sich am Montagmittag

Mit einem Wert von 76,28 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie um 23.05.2022 12:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 77,55 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 75,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.407 PayPal-Aktien.

Am 27.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 264,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 71,16 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 70,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.04.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent auf 6.483,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.033,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

