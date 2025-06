PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Montagvormittag ins Minus

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 60,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 60,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 60,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 431 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 33,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 24,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,83 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

