PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 78,46 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 78,46 USD nach oben. Die PayPal-Aktie legte bis auf 78,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 680.388 PayPal-Aktien.

Am 23.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 0,05 Prozent Luft nach oben. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 56,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 30.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte PayPal am 31.10.2024 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

