PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 54,49 EUR abwärts.

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:42 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 54,49 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 54,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.719 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 10,99 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NVIDIA-Aktie & Co.: Beteiligung an Finanzierungsrunde des Startups Rescale