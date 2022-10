PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Dienstagvormittag Boden gut

Die PayPal-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 84,75 EUR. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 84,76 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 84,10 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 320 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (222,00 EUR) erklomm das Papier am 26.10.2021. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 61,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 30,38 Prozent wieder erreichen.

PayPal gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 6.806,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.238,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von PayPal wird am 03.11.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 06.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2022 3,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

