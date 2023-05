PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel PayPal 55,40 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 59,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.871 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,03 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,32 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 0,13 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 08.05.2023 vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,88 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.040,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.483,00 USD umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 26.07.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,95 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im ersten Quartal 2023 zum Depot der Commerzbank

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie trotzdem zweistellig im Minus: PayPal verdient mehr

Bitcoin und Co.: PayPal ermöglicht Venmo-Kunden Krypto-Transfers

