PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 63,36 EUR ab.

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 63,36 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 63,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,95 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 13.900 Aktien.

Am 17.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 51,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Mrd. USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

