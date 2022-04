PayPal Aktie News: PayPal am Mittag gefragt

Um 12:22 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 80,58 EUR zu. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,80 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,17 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 44.012 Aktien.

Am 27.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 264,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 27.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 78,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.02.2022 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.918,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.116,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Ausblick: PayPal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Peter Thiel wettert gegen Warren Buffett & Co.: Bitcoins "Feind Nr. 1"

NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, PayPal-Aktie & Co im Überblick: So fielen die Bilanzen der US-Tech-Riesen aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com