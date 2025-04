PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 57,69 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 57,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 57,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 1.455 Stück.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von 57,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,93 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.02.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 1,12 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8,03 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 29.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,01 USD je PayPal-Aktie.

