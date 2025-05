PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag im Plus

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 64,36 EUR nach oben.

Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 12:02 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 64,78 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 64,30 EUR. Bisher wurden heute 9.293 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Mit Abgaben von 22,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 29.04.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,10 USD je Aktie.

