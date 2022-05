PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 80,34 EUR nach oben. Bei 81,33 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 81,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 29.618 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2021 auf bis zu 264,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 69,62 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 70,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.483,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.033,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,84 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

