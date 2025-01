PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Mit einem Wert von 86,37 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 86,37 EUR. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 86,87 EUR zu. Bei 86,20 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,49 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 6.173 Aktien.

Am 17.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,00 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 4,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 4,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

