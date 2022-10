PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag mit Verlusten

Um 04:22 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 83,45 EUR ab. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 83,40 EUR ein. Bei 86,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 13.993 Aktien.

Am 30.10.2021 markierte das Papier bei 205,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,30 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 64,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 02.08.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 6.806,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.238,00 USD erwirtschaftet worden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2023 dürfte PayPal die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

