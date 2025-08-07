Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 7,41 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 7,41 USD nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 7,93 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.413.412 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Mit einem Zuwachs von 47,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,83 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 08.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,45 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 717,70 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 624,00 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 20.08.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2026 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD ausweisen wird.

