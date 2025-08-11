DAX24.040 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.434 +1,0%Nas21.578 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Peloton Interactive

12.08.25 16:09 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Peloton Interactive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 8,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
7,03 EUR 0,17 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 8,05 USD. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,38 USD. Bisher wurden heute 798.138 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,83 USD. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 64,82 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 717,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.08.2026 wird Peloton Interactive schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,003 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

