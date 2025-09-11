Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 7,54 USD abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 7,54 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 7,47 USD. Bei 7,62 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 212.820 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,53 Prozent. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,19 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 44,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,040 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

