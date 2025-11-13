Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagabend mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 7,28 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 7,28 USD. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,23 USD ein. Bei 7,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.457.479 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,69 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 4,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.11.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Mit einem Umsatz von 550,80 Mio. USD, gegenüber 586,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,01 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,125 USD in den Büchern stehen haben wird.

