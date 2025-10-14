DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.538 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,11 -2,0%Gold4.136 +0,6%
So bewegt sich Peloton Interactive

Peloton Interactive Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Peloton Interactive

14.10.25 16:08 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Peloton Interactive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 7,33 USD.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 7,33 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,23 USD. Bei 7,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 185.948 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 48,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 4,64 USD. Mit Abgaben von 36,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,066 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

